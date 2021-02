Fútbol a lo Grande y la audiencia, una sintonía de 25 años

Bajo la conducción de Arturo Máximo Rubin y el acompañamiento de un reconocido equipo de periodistas deportivos, el programa es emitido por Radio Monumental 1080 AM, de lunes a sábados, de 11:30 a 14:00, y por Telefuturo, todos los domingos, de 23:00 a 00:00.

Las primeras transmisiones del programa se escucharon a través de la frecuencia 920 AM de Radio Nacional, en 1996, luego de eso el espacio deportivo realizó un pase por diferentes emisoras, como la 650 AM, en donde estuvo por dos años, desde 1997 hasta 1998, para luego ser transferido a la 780 AM, donde fue emitido desde 1999 hasta el 2012. Desde el 2013, el programa es presentado hasta hoy día por la 1080 AM.

Emitido tradicionalmente al mediodía, el programa fue ocupando una posición de liderazgo en la preferencia de la audiencia, al caracterizarse por acercar a los oyentes las primicias del mundo deportivo, al obtener de primera fuente y de los propios protagonistas las declaraciones y novedades de los principales equipos deportivos del fútbol paraguayo.

TRAYECTORIA. A lo largo de sus 25 años de emisión, Fútbol a lo Grande acumula un recorrido por seis Copas del Mundo, además de 25 Copas Libertadores de América y más de 50 torneos locales. Fueron diversas las emblemáticas transmisiones que llegaron al público a través de los relatos de Arturo Rubin y el equipo de colaboradores que integran el programa, emitidas desde grandes templos del fútbol, como el estadio de Maracaná en Río de Janeiro y el Monumental de Buenos Aires.