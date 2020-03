Fundación y su presidenta niegan vínculos con los hechos

Los abogados Hugo Volpe, William Armoa y Guillermo Yaluff, en representación de la presidenta de la fundación, la empresaria Dalia López, explicaron en conferencia de prensa que contrataron a Ronaldo de Assis para el lanzamiento del programa denominado “Móvil de Salud de las niñas y niños”, consistente en una actividad de prevención de enfermedades en niños.

En tanto, sobre las documentaciones de contenido falso del ex jugador y su hermano, señalaron que la fundación no tiene ninguna vinculación con la gestión o expedición de ningún tipo de documento, pero que se encuentran a entera disposición del Ministerio Público.

A la consulta de cómo contactaron Dalia y el jugador, los letrados respondieron que la señora Dalia se dedica al comercio, y también el representante del jugador, Sousa Lira, siendo este el nexo principal entre ambos.

La presidenta de la fundación, cuyo lanzamiento fue muy reciente, es una empresaria oriunda de la zona de General Aquino, San Pedro, donde es muy conocida por sus importantes donaciones a clubes deportivos, en particular los 74 millones de guaraníes al Centro de Volantes Santanianos. Es ex esposa de un familiar del ex diputado Fredy D'Ecclesiis y está ligada a la familia de los caudillos colorados de la zona, Perla y Juan José Vázquez, incluso un hijo de esta pareja es su secretario privado.

De acuerdo a fuentes confiables, está bajo la lupa de la Seprelad desde hace meses.