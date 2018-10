Funcionarios salpicados por festín en Essap otra vez ocupan altos cargos

Uno de ellos es Miguel Quinto, ex gerente de redes de Asunción de la aguatera, quien hoy ocupa el cargo de director de la Essap, uno de los puestos más importantes después del presidente del ente. El ahora alto funcionario manejó G. 160 millones de los cuestionados fondos a rendir, caso que hoy investiga la Fiscalía.

Justamente, hace más de un año que la ex ministra de Hacienda Lea Giménez remitió a la Fiscalía una denuncia por los hechos irregulares en la aguatera, con base en un informe del Ejecutivo que reveló un festín de USD 3,1 millones de fondos a rendir en la era de Sarubbi, recursos que fueron distribuidos entre 37 funcionarios. Sin embargo, hasta la fecha, la fiscala Victoria Acuña, responsable del caso, no imputó. Desde el Ministerio Público no quisieron dar más detalles con respecto a la causa penal y alegaron que la representante fiscal se encontraba fuera del país, y que hoy retornaría a la oficina. Acuña no respondió las llamadas ni mensajes, pese a insistencias.

Otro de los funcionarios que también está en la lista de los administradores de los fondos a rendir, cuando era asesor de la UOC, es Osmar Osorio, quien ahora fue nombrado gerente Anticorrupción, donde deberá velar por el buen manejo de los recursos. Este funcionario manejó G. 20 millones de los fondos a rendir.

El presidente de la Essap, Natalicio Chase, en un comienzo dijo que ninguno de los involucrados en el caso de los fondos a rendir ocupa cargos importantes. Sin embargo, cuando se le mencionó los nombres de los funcionarios de confianza, tuvo que admitir que efectivamente están en los altos cargos.

Sobre el punto, señaló que están en sus puestos por determinación del Ejecutivo y que si la Justicia comprueba algún manejo irregular, serán removidos. Resaltó que la transparencia será el pilar de su administración y que no admitirán algún hecho irregular.

Asimismo, ÚH intentó tener la versión del director Miguel Quinto, pero al cierre de esta edición no respondió a las llamadas ni mensajes.

Principales beneficiados. Vale señalar que el ex gerente administrativo Ricardo Brítez es el que más dinero percibió de los anticipos de los fondos a rendir con G. 6.640 millones; es decir, el 38% de los recursos. También manejaron los fondos: el ex gerente de regiones del interior, Óscar Basso (G. 4.445 millones); el ex coordinador general del componente 2, Roberto Bogado (G. 2.034 millones) y el ex asesor de Sarubbi, Francisco Torres (G. 1.134 millones). Casi todos siguen en la Essap.

Embed

Facsímil. Lista de los funcionarios que recibieron los fondos a rendir,en total G. 17.590 millones.