Funcionarios realizan huelga de brazos caídos por falta de cobro

274 funcionarios de blanco que prestan servicios en los diferentes hospitales y puestos de salud del Departamento de Misiones no cobran su salario desde hace 4 meses, por lo que trabajadores del Puesto de Salud de Santa María de Fe, Misiones, decidieron realizar huelga de brazos caídos, exigiendo que se les abone lo adeudado. “Nosotros cumplimos cabalmente nuestra función, entramos a las 7.00 hasta las 12.00, trabajamos duramente, muchos venimos de las compañías con y sin lluvia para trabajar, es injusto que no nos paguen”, dijo Francisca Herebia, funcionaria afectada.

Agregó que quieren saber por qué el director de la EBY no firma el desembolso. “Él es el que está trancando; pedimos que nos pague, tenemos hijos que deben comer y estudiar, somos pobres y si el lunes no nos paga seguiremos con nuestra medida de fuerza”.

La funcionaria manifestó que ya se les acumula sus deudas y necesitan cobrar sus haberes para que cese sus quebrantos. “Estamos con brazos caídos, afecta todos los servicios, no se hace limpieza ni esterilización, ya no tenemos miedo de que nos despidan por hacer esto, ya no, nos dan víveres por libreta, debemos por agua y luz, estamos sobreviviendo vendiendo nuestras gallinas, huevos y así”, agregó Herebia.

Por su parte el director de la octava región sanitaria Ródney Giménez mencionó que el cheque para pagar a los funcionarios ya fue firmado y que solo aguardan poder retirarlo.

“Tengo información de que el director de la entidad ya firmó el cheque, estamos haciendo las gestiones pertinentes para poder retirarlo y pagar a nuestros funcionarios, yo soy el primero en querer que ellos cobren, les pagaremos por 4 meses desde junio hasta octubre”, aseguró.

Agregó que están gestionando pagos hasta noviembre “y promoviendo la ampliación de 500 millones para pagarles por diciembre”, aseguró.