Funcionarios de la ANR se manifestaron por falta de cobro

Funcionarios de la ANR se manifestaron ayer frente a la sede partidaria para exigir el pago de salarios del mes de marzo. Los mismos manifestaron que no recibieron ninguna respuesta hasta el momento y que solamente algunos diputados y senadores se acercaron a entregarles unos kits de alimentos. El lunes volverán a salir.

En medio de la crisis, alrededor de 300 funcionarios colorados quedaron sin percibir el salario de marzo de parte del partido de gobierno. Asimismo, fueron suspendidos por tres meses y recibieron el subsidio del IPS que consiste en la mitad del salario mínimo. En ese contexto, ayer unos 20 trabajadores salieron por su cuenta a manifestarse sin el sindicato que se desentendió de la problemática.

Quiebra. Hace unos días, el pro tesorero Emilio Cubas mencionó que el partido no cuenta con recursos debido a que la mayoría no aporta el 5% de sus salarios. Citó que entre los morosos se encuentran el vicepresidente Hugo Velázquez y la mayoría de los ministros. Así también el 99% de los intendentes y concejales municipales. Gobernadores, los parlasurianos y concejales departamentales en su totalidad no abonan. Indicó que la ANR cuenta con créditos vencidos de G. 4.000 millones y la deuda por salarios es de G. 1.300 millones. Señaló que la deuda mayor es por la campaña electoral que le llevó al poder a Mario Abdo Benítez.