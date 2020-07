Fumadores, con más probabilidades de ingresar a cuidados intensivos

Los fumadores poseen el peor pronóstico frente al Covid-19 teniendo en cuenta el negativo impacto que tiene el tabaco en los pulmones y su asociación a una gran cantidad de enfermedades respiratorias. Así lo advierten especialistas del Programa Nacional de Control del Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias Crónicas (Pronaterc) del Ministerio de Salud Pública, basados en un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine.