Fuertes declaraciones de los Sussex

Fue al comunicar su decisión de abandonar sus deberes con la familia real cuando hubo un cambio en la relación del duque con su padre, el príncipe Carlos. “Me siento realmente decepcionado porque él ha pasado por algo similar, sabe lo que duele...”, dijo. “Siempre le querré. Pero hay mucho dolor, y arreglar esa relación seguirá siendo una de mis prioridades”, agregó el duque.

angustia. Meghan, por su parte, aclaró el desacuerdo que vivió con Kate Middleton días antes de su boda. Reveló que no fue ella quien hizo llorar a la duquesa de Cambridge por un desacuerdo con los vestidos de las damas de honor de su boda con el príncipe Harry, sino “todo lo contrario”. “Me hizo llorar e hirió mis sentimientos”. Sin embargo, Kate “luego se disculpó” y le envió flores.

Comentó, que no fue su elección que Archie no fuera príncipe, y que incluso fue víctima de racismo por parte de la familia real, ya que estando ella embarazada, hubo conversaciones sobre cómo de oscura sería la piel del niño, declaró, remarcando que el niño no tiene ningún título real.

“En esos meses en que estaba embarazada (...) tuvimos una serie de conversaciones sobre que ‘no se le daría seguridad, no se le daría un título...’ y también... sobre cómo de oscura sería su piel cuando naciera”, remarcó la ex actriz estadounidense.

Harry y Meghan eran una pareja admirada, que brillaba. Acababan de casarse y estaban esperando su primer hijo. Desde fuera parecía un cuento de hadas, sin embargo –de acuerdo con sus expresiones– en la intimidad de su hogar, la duquesa de Sussex estaba atravesando uno de los momentos más duros de su vida; situación que incluso la llevó a pensar en el suicidio. “Me daba vergüenza decírselo a Harry, porque sé cuánta pérdida ha sufrido... pero no quería seguir viviendo -dijo con lágrimas en los ojos-, era un pensamiento aterrador”, confesó.

Tras hablarlo con su marido, la duquesa pidió ayuda a la familia real. “Acudí a la institución y les expliqué que necesitaba ir a algún sitio para recibir ayuda. Les dije, nunca me he sentido así antes y necesito ir a algún sitio y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución”, aseguró. “Comparto esto porque hay mucha gente que tiene miedo de decir que necesita ayuda”, señaló.

esperan un niña. Harry y Meghan han comenzado una nueva vida en Estados Unidos junto a su hijo Archie y pronto aumentarán la familia. El príncipe confirmó, muy emocionado, que el próximo verano darán la bienvenida a una niña. “Tener un hijo, uno o dos, ya habría sido impresionante”, aseguró. “Pero tener un niño y luego una niña... quiero decir, ¿qué más puedes pedir? Ahora tenemos nuestra familia, nos tenemos a nosotros cuatro y nuestros dos perros”, añadió, sin olvidar a sus inseparables mascotas. ttt(Fuentes: Hola.com. EFE )