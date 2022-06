Fuego cruzado entre Kanazawa y Sandoval sobre ingreso de avión

Según su relato, Sandoval tomó conocimiento de una alerta sobre el avión en una comunicación con un funcionario de Aduanas, lo que le llevó a su vez a pasar la información sobre la llegada del carguero a su superior inmediato, José Chávez, y posteriormente a Félix Kanazawa. Y subrayó que realizó las averiguaciones ante la DEA, organismo que no le reportó ninguna alerta sobre la tripulación y/o la aeronave.

Además, defendió que cumplió con el protocolo y comunicó por WhatsApp estos datos a Kanazawa, en audios que obran en la Fiscalía.

Sobre este proceso, Kanazawa refirió que trasladó la orden de seguimiento de las operaciones que realizaría el carguero a Gustavo Sandoval, quien, según puntualizó el director de la Dinac, su subordinado no cumplió como punto focal de información entre la Dinac y la Secretaría Nacional de Inteligencia.

“Hay un responsable para realizar la comunicación y la analítica, para que esa información sea información certera, de manera que la cabeza de la autoridad tenga y tome las decisiones correspondientes. Ahora, esa comunicación, a ese nivel, a ese estamento, no se produjo”, sentenció Kanazawa en comunicación con radio Monumental 1080.

El director agregó que la Dinac cuenta con un convenio con la Secretaría Nacional de Inteligencia, “donde establece que tiene que existir un punto focal para que la Dinac pueda transferir información sensible”. Y subrayó que “ese punto focal es el que no comunicó, esta persona tiene que tener la suficiente responsabilidad ética, de aceptar la falla”, con lo que el alto funcionario remarcó la responsabilidad de Sandoval

Kanazawa compartió que entre el 12 y 13 de mayo se encontraba rumbo a Singapur, pero que igualmente no conoce ningún retorno por parte de Sandoval a su interino o a la Secretaría de Inteligencia. “Por lo que veo no existe (comunicación). No se comunicó a la Secretaría de Inteligencia, y eso lo aceptamos. No se comunicó”, sentenció.

Al respecto, Sandoval señaló que no existe esa comunicación antes del arribo de la tripulación, implicada en una posible red de financiación del terrorismo. “No tengo un enlace técnico con Inteligencia, si yo tenía y el presidente me pedía lo hubiese hecho”, afirmó.

Félix Kanazawa compartió que en principio contaban con la información del ingreso de la aeronave con cinco tripulantes, todos de nacionalidad venezolana, en tanto recién tomó conocimiento de los 11 venezolanos y 7 iraníes el día del arribo, 12 de mayo a las 17:30, por lo que remitió la alerta a Gustavo Sandoval con la lista ese mismo día minutos después.

Mientras que en información preliminar Gustavo Sandoval acotó que Emtrasur contaba con un pedido de ingreso ya para el 28 de abril con un permiso de estadía de ocho horas de carga de cigarrillos de Tabesa, y el plan de vuelo de Ciudad del Este a Aruba y luego a República Dominicana. Finalmente, cambió de fecha para el 12 de mayo. Igualmente Sandoval relató que asumió que la estadía seguía siendo de ocho horas como en el primer permiso. El visto bueno para la entrada oficial se dio efectivamente el 5 de mayo.



