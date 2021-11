Fue agasajada en la Maison Valentino

“Hoy me siento muy feliz en esta nueva faceta de mi vida. La disfruto y hasta me motiva que empresas tan importantes y de primer nivel, como Monalisa o Diesa, a esta altura de mi vida ya siendo una mujer madura y habiendo tantas bellas jovencitas, se sea yo la elegida para trabajar sus marcas. ¿Cómo no motivarme?”, expresa orgullosa.

La empresaria e influencer quiere dar a conocer sobre su crecimiento en las redes sociales, con apenas un año y medio de interacción en internet, ya superó los 100.000 seguidores en Instagram.

Festejo. Para celebrar sus logros, lo hizo en la capital del glamour, en París. Fue agasajada con un vernissage en la Maison Valentino, una de sus marcas favoritas.

Ese día lució un outfit exclusivo y limitado de la afamada firma. Vivió una tarde soñada donde compartió con los selectos clientes de la marca, además estuvieron presentes sus amigas. En la ocasión Sara recibió obsequios y brindaron por sus logros con champán.

“Solo me resta compartir con ustedes mi felicidad y mi agradecimiento a toda la gente que estuvo y están a mi lado y que me apoyan a seguir”, escribió para concluir.