Frutos: “La gente de Paraguay no está siendo consciente”

“Estamos bien, en cuarentena igual que Paraguay, esperando que todo pase. Ya son dos semanas que está todo parado y se registran ya más de 30 casos y estamos tomando todas las precauciones”, expuso Frutos. Agregó: “No llegamos a jugar a puertas cerradas, se decidió antes parar el campeonato por un decreto presidencial, igual que allá hay paro total”.

DIRECTO. El ex Sol reflexionó acerca de las informaciones que le llegan desde Paraguay: “Hay muchos compatriotas que están lejos del país, y veo que la gente de Paraguay no está siendo consciente, igual sale y eso no está bien”. Prosiguió que “con la familia es el contacto permanente, trato de no demostrar debilidad estando lejos, pero estoy muy tranquilo acá. La situación en estos momentos no está como en Italia, no es tan crítica, esperemos que no lleguemos a eso”. El ovetense se encuentra con otros compatriotas a lo que refirió: “César Meza Colli y Julio Rodríguez se mantienen acá y estamos muy cerca en constante contacto, estamos en una ciudad muy linda, en un país de primer mundo cumpliendo todas las normas de prevención. No hay nada de desabastecimiento, en los supermercados todo transcurre con normalidad, pero con mucho control de higiene”.

Con respecto a los trabajos que realizan en el país asiático, remarcó: “Tenemos una rutina de entrenamiento que nos provee el club diariamente, pero no es igual en casa que en un campo de juego, pero igual tratamos de mantener el ritmo para que una vez que volvamos no nos compliquemos mucho, pero sí va a costar retomar la intensidad del torneo”.