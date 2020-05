Frontera contagiosa

DATOS SOBRE COVID-19. Brasil se ha vuelto el país de mayor influencia en Paraguay no solo en términos económicos y financieros sino también en los del Covid-19. Ciertamente las fronteras entre ambos países están cerradas para medios de transporte terrestre, fluvial y aéreo así como vía frontera seca. Pero se las puede trasponer fácilmente tanto caminando del lado brasileño al paraguayo como cruzando los ríos Paraná y Paraguay en cualquier tipo de embarcaciones y sin pasar por aduanas. Es literalmente imposible controlar 100% el acceso a Paraguay desde el Brasil. Paraguayos, brasileños y otros no tienen mayores inconvenientes ingresando a Paraguay si no lo hacen por accesos oficiales.

CARGA VIRAL. Cuanto mayor la carga viral de una víctima enferma o asintomática, mayor el peligro de contagio. Además, cuando más extensas son las fronteras entre dos países y más numerosas las vías de acceso, mayor la posibilidad de que se las pueda trasponer fácilmente. Ergo, estamos a merced de Brasil, más aún viendo los datos actuales sobre víctimas de corona virus. De acuerdo con los últimos de fines de mayo, Brasil es ya el segundo peor país infectado del mundo después de los EEUU. A propósito, fuentes bien informadas creen que los datos de Argentina son peores que los oficiales.

CONTAGIO FÁCIL. El País, de Madrid, actualizado diariamente, escribe: “Brasil es el país con mayor cantidad de casos confirmados de Covid-19 en América Latina y el segundo más afectado del mundo”. Las cifras oficiales están superando 410.000 personas infectadas y 25.000 muertes. Estos números pueden ser aún mayores en el país más poblado de América Latina. El gobierno de Jair Bolsonaro decretó estado de calamidad pública, pero no dictó medidas de confinamiento obligatorias, aunque sí lo han hecho gobernadores de algunos Estados. São Paulo, es el mayor foco de contagio en Brasil, se tomará más tiempo para la reactivación gradual de la economía. “Bolsonaro ha autorizado dar a los pacientes de coronavirus un fármaco sin aval científico que él y Trump toman, la cloroquina” (El País). Un infectólogo habría coordinado un ensayo clínico con resultados negativos para el fármaco. No tardó en recibir amenazas contra su equipo. Mientras la crisis se agrava en Brasil en términos políticos, económicos, sanitarios y militares, las máximas instancias judiciales de ese país investigan al primer mandatario por alegadas irregularidades legales.

LETALIDAD. No obstante, esas muertes y contagios no aparentan tan alarmantes si se los compara con la respectiva población. En Brasil son 210 millones. Su coeficiente de óbitos son unos 120 por millón de habitantes, frente a 300 en EEUU y 580 en España. No obstante, algunos de los numerosos estados de Brasil están al borde de la implosión en sus sistemas de salud. La mayoría de los mismos impusieron medidas de cuarentena, constantemente cuestionadas por Bolsonaro, que ve en ellas una limitación a la libertad de desplazamiento y un atentado a la economía (La Nación, Asunción, 28.mayo.20: “Brasil enfrenta desunido expansión de pandemia”.)

CIUDAD DEL ESTE. Pujante y desordenada como parcialmente clandestina, informal e ilegal, es ciudad fronteriza de Paraguay con Brasil, frente a Foz de Yguazú. Son partes de la Triple Frontera, formada por zonas adyacentes a la confluencia del río Yguazú en el río Paraná. Un poco más al norte se encuentra la famosa represa hidroeléctrica de Itaipú Binacional, la más grande del mundo. Esa gran zona de las Tres Fronteras está siendo acosada por lavado de dinero y giros ilegales al exterior. El combate contra los mismos recibe asistencia técnica de organizaciones multi y bilaterales, con apoyo de los EEUU. Bajo vigilancia permanente se encuentra su parte paraguaya por la debilidad de sus instituciones y la venalidad de sus funcionarios. Según publicaciones de medios paraguayos e internacionales de fines de mayo, Ciudad del Este y sus alrededores se están convirtiendo también en centro de propagación del Covid-19.