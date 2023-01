Frigorífico tendrá que vender sus acciones para operar, dice analista

Con las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, Frigorífico Chajhá no podrá operar debido a que todas las transacciones comerciales realizadas en dólares dependen de los bancos norteamericanos. Para el analista económico Amílcar Ferreira, la mejor opción que tiene la empresa es vender las acciones para que la planta no quede inactiva.

El frigorífico, que se está poniendo a punto para empezar a operar en Villa Hayes, figura entre las cuatro empresas del Grupo Cartes bloqueadas por el Gobierno de EEUU por hechos de corrupción atribuidos al propietario y ex presidente de la República Horacio Cartes. En este caso particular, otorga un plazo hasta el 27 de marzo para ejecutar transacciones relacionadas a deudas o patrimonio a personas que no sean estadounidenses, así como otras operaciones autorizadas, según detalla la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de ese país.