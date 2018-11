Frentistas retoman protesta y exigen acelerar soluciones

En ese sentido, mencionan la habilitación total de los dos carriles de la ruta Mariscal Estigarribia, desde Calle Última hacia San Lorenzo y viceversa; la definición del tema socioeconómico, referente al subsidio y los préstamos del Banco Nacional de Fomento (BNF), y que los responsables de esta situación sean llevados ante la Justicia.

Los comerciantes cerraron la ruta Mariscal Estigarribia frente a la Municipalidad de Fernando de la Mora. Se pudo observar junto a los manifestantes al intendente de la ciudad, Alcides Riveros.

Nelson Escobar, uno de los afectados por las obras, indicó a ÚH que hoy la ruta Mariscal Estigarribia se encuentra habilitada a medias. “(...) El lado norte ya está habilitado, la calzada, no así las veredas, falta todavía, y el lado sur está más o menos a la mitad del tramo”, comentó.

En lo que se refiere al tema socioeconómico, lamentó la falta de definición por parte del Gobierno sobre el subsidio y los créditos del Banco Nacional de Fomento (BNF). “(...) Están trabajando supuestamente en la lista (de comercios que recibirán subsidio) y hace más de un mes y medio que están armando, y el mismo presidente también había dicho que el tema de los créditos se tenía que canalizar a través del BNF; el presidente del BNF no sabe nada”, manifestó Escobar.

Señaló que urge el tema de créditos a algunos comercios medianos y grandes afectados por las obras, ya que tienen gastos que actualmente no pueden cubrir. “Llega esta época del año y las empresas medianas o grandes tienen que pagar aguinaldos, tienen gastos que no pueden estar cubriendo de lo que produce el comercio, porque el comercio no está produciendo lo normal”, expresó. Agregó que el Gobierno también se comprometió a individualizar a los responsables de esta situación y llevarlos ante la Justicia, medida que tampoco se está cumpliendo.

Según el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, los frentistas censados y que recibirían el subsidio son aproximadamente 351. Cree que en la brevedad se podrían estar otorgando los subsidios, apenas sean superados los trámites burocráticos en el BNF.