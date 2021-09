Francisco Da Costa disfruta de su buen momento en Sol

“Feliz por anotar los goles, más en un partido tan importante, ya me estaba molestando pasar en blanco los partidos que no anoté y nada mejor que regresar así en un partido importante y hacer un doblete”, puntualizó el goleador brasileño. Remarcó que “todo es fruto de mi trabajo, no me sorprende porque vengo haciendo bien las cosas”.

Con respecto al segundo gol y la previa con roce con Rodi Ferreira, el proveniente del Querétaro mexicano consignó: “Amenacé salir de la zona del poste y luego me quedé, con el movimiento él sigue y pasa, pero para que no me choque mantengo la distancia con los brazos; no le empujé”. Da Costa, con cinco goles en el Clausura, se mostró contento por su momento en el fútbol paraguayo y recordó a su madre a quien dedica sus goles: “Ella me sigue siempre desde Brasil, ella quedó recontenta ya que me dijo que los iba a hacer”.



Opción de compra

Miguel Figueredo, titular de Sol, refirió que “hay sondeos por Da Costa, pero vamos a hacer uso de la opción de compra. Sí o sí tiene que hablar con Sol el equipo que lo quiera”. El dirigente se siente “aliviado” tras el triunfo, pero “se nos viene un partido importante ante Luqueño".