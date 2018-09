Francia continúa celebrando

Kylian Mbappé, en el minuto 14, aventajó al equipo galo, pero Ryan Babel igualó para la naranja mecánica a los 67’. No obstante, a los 76’, Olivier Giroud marcó el tanto del triunfo para el equipo de Didier Deschamps.

En la Liga B, por el Grupo 1, Ucrania venció 1-0 a Eslovaquia y en el grupo 4, Dinamarca superó a Gales 2-0.

En la Liga C, por el Grupo 3, Bulgaria derrotó a Noruega 1-0 mientras que Chipre venció a Eslovenia 2-1. En la Liga D, por el Grupo 1, Georgia superó 1-0 a Letonia y en la llave 4, Macedonia le ganó 2-0 a Armenia y Liechtenstein superó 2-0 a Gibraltar.

En la jornada de hoy, resalta el juego entre Portugal e Italia, desde las 14.45. A la misma hora juegan Suecia vs. Turquía, Escocia vs. Albania, Serbia vs. Rumania, Montenegro vs. Lituania, Andorra vs. Kazajistán, Malta vs. Azerbaiyán y Kosovo vs. Islas Feroe.