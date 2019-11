FMI: El agro ya no impulsará el crecimiento económico del país

Con una expansión geográfica que ya llegó a su límite y precios internacionales que no retornarán a los anteriores niveles de auge, la producción agrícola abandonará en los próximos años su sitial de impulsor del crecimiento económico de Paraguay. Esto advirtió Bas Bakker, jefe de misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras su última visita al país.

En este contexto, recomendó al país desarrollar otros sectores, como los servicios, la maquila y la industrialización de las materias primas, a fin de cambiar la estructura de expansión del producto interno bruto (PIB).

“Lo que uno espera en el futuro para Paraguay es que haya cambios en la economía, que la agricultura y la ganadería no sean los sectores predominantes, sino que haya sectores que hacen cambios a la cadena de valor implementando más tecnología de alta gama”, expresó.

“El área de servicios ha estado creciendo, el otro es la maquila. Hemos realizado dos visitas a ciudades más allá de Asunción, (como) Ciudad del Este y Encarnación, visitamos empresas del sector privado y estamos viendo que van ampliándose, están trabajando bien. Hemos visto productos agrícolas procesados, están ampliándose también”, agregó.

Recordó que a Paraguay le fue “muy bien” en los últimos quince años, debido principalmente al repunte que surgió después de los años 90, la implementación de políticas fiscales y monetarias “bien hechas” y un auge en los precios de los commodities. En este escenario, destacó que la agricultura ha dado un ímpetu “importantísimo” a ese crecimiento económico, en los últimos quince años.

“En adelante, eso es menos probable que ocurra. Los precios de los commodities agrícolas probablemente no van a ser tan fuertes como lo fueron en el pasado, y, en particular, si hay más desaceleración en la China. En el pasado, lo que vimos es que había más uso de tierras, esa expansión en el área sembrada ya no va a poder ocurrir”, aseveró.

El crecimiento económico potencial de Paraguay es de 4% y en la última década se ha destacado el acelerado ritmo de expansión, especialmente en comparación con otros países de la región.



Advierten insuficiente lucha contra la corrupción

Si bien se han visto mejoras en los indicadores de gobernanza y corrupción, tanto en términos absolutos como en relación con la región, aún queda mucho por hacer, sostuvo el jefe de misión del FMI, Bas Bakker. Anunció que el FMI está ayudando al Gobierno a analizar el problema y desarrollar una estrategia, en respuesta al pedido de autoridades locales.

Por otro lado, criticó los recientes aumentos en los beneficios de jubilación para grupos selectos, aprobados por el Congreso Nacional , ya que consideró que aumentan así las presiones existentes de las tendencias demográficas a mediano y largo plazo. Insistió en la necesidad de crear un ente supervisor de los fondos de pensiones para mitigar los riesgos.

“La sostenibilidad fiscal también se beneficiaría de la reforma de las pensiones. En este momento se necesitan cambios paramétricos moderados para prevenir que surjan grandes déficits en el sector de pensiones en la próxima década, como resultado de los cambios demográficos. Una supervisión reforzada mitigaría los riesgos, permitiría que los fondos de pensiones inviertan en una gama más amplia de activos y facilitaría el desarrollo de un mercado interno de capitales”, concluyó.