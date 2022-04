Fleitas conversa con Euclides y alerta que se está a contrarreloj

“Tuve una larga conversación con el canciller nacional Euclides Acevedo, y tenemos muchas cosas en común, muchas coincidencias en la visión país. Me sorprendió a mí y creo que a él también esas coincidencias en el sentido de las reformas que necesita el país, amplias y profundas en la organización del Estado paraguayo para el siguiente gobierno, coincidimos en ese análisis. Euclides Acevedo tiene una vasta trayectoria muy positiva porque nunca fue acusado de ningún hecho de corrupción. Fue ministro en dos carteras difíciles de manejar como Interior y Relaciones Exteriores. Y está bien conceptuado por la sociedad paraguaya”, calificó Fleitas.

Los demás precandidatos del PLRA son Efraín Alegre, presidente del partido, y Martín Burt, ex intendente de Asunción.

Fleitas asegura que si bien la idea principal es la concertación, no se descartan otras opciones, como una alianza, en caso de que la primera fracase. “Si de aquí a dos meses no hay avance y no podemos concretar la concertación, probablemente el partido va a optar por la alianza. No podemos descartar esa posibilidad”, expresó.

Igualmente, Fleitas indicó que mantiene conversaciones con otros referentes y no se cierra a llegar a otros acuerdos. En ese sentido, mencionó a los candidatos opositores, los diputados Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN); Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ) y Carlos Rejala, de Hagamos.

Mencionó que si bien la concertación tiene como finalidad que todos los aspirantes puedan competir, no se tiene definida la forma de elección, que es el gran obstáculo para concretar el acuerdo. “En ese caso, si no se define, vamos a tener nuestras internas y no vamos a poder tener una chapa, quizá debamos pensar en una alianza como en otros periodos donde dos partidos de la oposición encabezaron la chapa a través de una alianza”, reflexionó.



