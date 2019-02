Con el cantante argentino Fito Páez como atracción principal, esta tarde, desde las 14.00 se desarrolla el festival Reciclarte 2019, en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino. Las entradas, a la venta por Ticketea, cuestan G. 165.000, G. 105.000 y G. 85.000 (menores de 8 años no pagan). En el lugar, también se habilitará una boletería.

G5pro, productora del evento, anunció la actuación del cantautor rosarino y 19 artistas más, quienes tocarán en dos escenarios denominados Anfiteatro y Alternativo, respectivamente.

En el espacio Anfiteatro, a las 15.00, el grupo Purahéi Soul, integrado por Jennifer Hicks y Miguel Narváez, romperá el hielo con un repertorio con acento guaraní.

“Nos sentimos felices de compartir con colegas tan importantes. Sabemos que es una oportunidad más para seguir mostrando nuestro camino y construcción como proyecto”, expresa Jennifer a ÚH, y asegura que el actual es un “momento preciado en la escena del arte”, en donde se encuentran “más unidos y organizados que nunca”.

“Estamos listos para mostrar el sabor guaraní al mundo, porque empezamos a tomar conciencia del valor agregado de nuestra identidad y nuestras raíces”, agrega la vocalista Hicks.

A las 16.00 tocarán Ese Ka’a; a las 17.00, Nestorló & Los Caminantes; a las 18.00, el grupo argentino Mancha de Rolando; a las 19.00, Salamandra; a las 20.00, La de Roberto; a las 21.00, Kita Pena; a las 22.00, Flou; a las 23.00, Fito Páez, y a las 2.00, la banda argentina Árbol.

Regreso. El plato fuerte de la noche, Fito Páez, deleitará a su público con un recorrido por varios de sus hits, entre ellos Tumbas de la gloria, Dos días en la vida, 11 y 6, Tráfico por Katmandú, A rodar mi vida, Pétalo de sal, Yo vengo a ofrecer mi corazón, Sacha y Un vestido y un amor.

El músico rosarino pisará el emblemático escenario de la villa veraniega luego de 20 años. “¡Aló Paraguay! Volviendo a San Bernardino otra vez, ciudad icónica para el rock latinoamericano. Los veo ahí y a pasar una larga noche”, señaló el artista en un video de saludo desde Europa.

En el escenario Alternativo se presentará Entre Hojas (16.00); Eira Sofía (17.00); Pornostars (18.00); Mauricio & Las Cigarras (19.00); Nhandei Zha (20.00) y Pat & The Jurassic Band (21.00). Luego, a las 22.00 tocará Piter Punk, mientras que Dalí se presenta a las 23.00; a las 0.00 Gaia y a la 1.00, Bohemia Urbana.

Servicios. El encuentro contará con sanitarios, rincones gastronómicos, seguridad y primeros auxilios. Además, se dispondrán buses de Yacyretá SA para el traslado del los que ya cuentan con entradas. Las salidas serán desde Ñu Guasu, a las 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 17.30 y 18.15. Los retornos desde San Bernardino serán a las 1.00, 2.00 y 3.00. Costo: G. 30.000 (se abona en los vehículos). Datos al (0984) 425-465.

Datos útiles



Programación Escenario Anfiteatro

15.00 Purahéi Soul

16.00 Ese Ka’a

17.00 Nestorló & Los Caminantes

18.00 Mancha de Rolando

19.00 Salamandra

20.00 La de Roberto

21.00 Kita Pena

22.00 Flou

23.00 Fito Páez

2.00 Árbol

Escenario Alternativo

16.00 Entre Hojas

17.00 Eira Sofía

18.00 Pornostars

19.00 Mauricio & Las Cigarras

20.00 Nhandei Zha

21.00 Pat & The Jurassic Band

22.00 Piter Punk

23.00 Dalí

0.00 Gaia

1.00 Bohemia Urbana

Recomendaciones

-Llegar temprano para evitar filas y tráfico.

-Menores de 15 años pueden ingresar con un adulto responsable. Menores de 8 años ingresan de forma gratuita.

-Llevar documento de identidad.

-No comprar entradas a extraños, ya que la organización no garantiza su validez.

-Una vez abandonado el predio no se permite el ingreso.

-Utilizar calzados y ropa cómoda.