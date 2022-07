Fisco descarta nuevos incentivos para reducir precios a camioneros

El Ministerio de Hacienda no tiene en carpeta la posibilidad de establecer nuevos incentivos fiscales a los camioneros para destrabar el conflicto que se mantiene desde hace varias semanas.

El viceministro de Economía, Iván Haas, recordó que el Tesoro no tiene mucho margen de maniobrabilidad en la actualidad, debido a la coyuntura internacional y local. Si bien los ingresos totales crecen en 9,9% al cierre del semestre, eso está solo levemente por encima del 8,5% proyectado para el cierre del año.

Subrayó que los ofrecimientos hechos hace unos días a camioneros, como precios más accesibles, reducción del IVA y eliminación de intermediarios, es lo que pueden tanto Petropar como el Fisco para alivianar la carga a camioneros.

“Ante el aumento internacional, mucho por hacer internamente no hay. Nosotros le recomendamos que las últimas subas del combustible trasladen al costo final del flete y no renuncien a sus ganancias. Y la otra sugerencia que le hicimos es que aprovechen las ventajas que Petropar ya les ofreció, más que eso no se puede”, manifestó el secretario del Equipo Económico Nacional.

MEDIDAS DE FUERZA. La especie de tregua entre camioneros y el Gobierno terminó ayer, por lo que hoy los conductores deben tomar una decisión. Los trabajadores del sector anunciaron que tenían en carpeta una huelga, con bloqueos en todo el país.

Si bien los camioneros siguen pidiendo una rebaja de G. 1.000 en el combustible, el presidente de la Central Obrera y Transporte del Paraguay, Juan Villalba, recordó que el Ejecutivo les ofreció una rebaja de solo G. 400 en los emblemas de Petropar, pero aseveró que la petrolera estatal debe convocar a los emblemas privados para hablar sobre la reducción de precios en todas las estaciones.

En comunicación con la 1080 AM, el titular de Petropar, Denis Lichi, ratificó que solamente pueden reducir el combustible en unos G. 400. “Los camioneros pidieron a Hacienda ver cómo compensar G. 600 más para completar los G. 1.000 (...) Hacienda tendría que estar respondiendo”, dijo Lichi.

Las cifras

1.000 guaraníes es la reducción que solicitan los camioneros, mientras que desde el Gobierno habían propuesto 400 guaraníes.

50% de reducción del IVA es otra de las propuestas del Ejecutivo, pero trabajadores no están conformes con esto.