Fiscalía se desmarca del caso Efraín y dice que no solicitó su prisión

El Ministerio Público emitió ayer un comunicado luego de recibir duras críticas en el caso Efraín Alegre. La Fiscalía aclaró que no pidió prisión preventiva para el político y que no actúa de forma arbitraria.

“El señor Efraín Alegre se encuentra hoy con prisión preventiva por orden del Juzgado Penal de Garantías, por razón del incumplimiento de las medidas que le fueran impuestas por la jueza Cynthia Lovera y tras haberse extendido el plazo razonable que la misma le otorgara a fin de que el señor Efraín Alegre cumpla con las medidas impuestas por el Juzgado”, se lee en el comunicado.

Explicaron que la única causa abierta es por supuesto uso de documentos públicos de contenido falso y no por desacato y que además el fiscal Édgar Sánchez pidió las medidas alternativas y no la prisión, ya que no reunían los presupuestos.

“A la ciudadanía en general, extendemos la tranquilidad de que el Ministerio Publico no actúa ni actuará de forma arbitraria como se pretende instalar, pues la institución cuenta con los mecanismos necesarios de control interno para garantizar la objetividad”, detallaron.

EN LA AGRUPACIÓN. Efraín Alegre se encuentra recluido desde el jueves 28 en la Agrupación Especializada, por orden de la jueza Cynthia Lovera, quien dispuso esta medida por no presentar la caución personal de G. 150 millones.

Ya el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) había hecho constar en el acta de la audiencia que no iba a presentar la caución.

La defensa cuestionó que el plazo para solicitar la prisión venció el 27 de enero.

La jueza Lovera, además, remitió a la Fiscalía una nueva investigación por desacato judicial, a cargo del fiscal Cristhian Ortiz, quien está de vacaciones, por lo que la fiscala Claudia Penayo debía interinar.

El Ministerio Público, en este caso, dijo que “si bien el Juzgado ha remitido algunos antecedentes, no existe otro caso abierto por desacato u otro hecho”.

FALSIFICACIÓN. El fiscal Édgar Sánchez investiga a Alegre porque existirían indicios de que presentó supuestamente una factura falsa por G. 98 millones ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), como rendición de cuentas de su campaña electoral.