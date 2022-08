Fiscalía resolvió rápidamente iniciar pesquisas a Velázquez

Muy por el contrario a cómo reaccionaron cuando ocurrió lo mismo con el ex presidente Horacio Cartes, donde el Ministerio Público se sigue tomando su tiempo y no avanza con la investigación.

La fiscala general Sandra Quiñónez remitió por nota a la fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, la declaración realizada por el Secretario de Estado de EEUU Antony Blinken, anunciada en conferencia de prensa, para que verifique si existe relevancia para iniciar una causa.

En el comunicado de la Fiscalía hace referencia a la conferencia de prensa realizada por el embajador de los EEUU en Paraguay, Marc Ostfield, por la cual se designa a Velázquez (ex candidato presidencial de Fuerza Republicana) y al asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, por su participación en corrupción significativa.

“Por su participación en corrupción significativa que involucra soborno de un funcionario público paraguayo y obstrucción de una investigación, se solicita el análisis técnico jurídico sobre la existencia de hechos con relevancia penal y procedencia para apertura de una investigación”, señala el pronunciamiento de la Fiscalía a cargo de Quiñónez, cuya suerte sigue en vilo ante la nueva intención de reflotar el juicio político a instancias de la Cámara de Diputados.

En el caso de Cartes, la Fiscalía sigue dando vueltas y no avanza la investigación pese a la sentencia de significativamente corrupto del Gobierno norteamericano.

El fiscal Osmar Legal, quien investiga dos causas contra el ex presidente, había señalado que no imputará a un ciudadano de alto perfil "sin elementos suficientes" y que es "irresponsable" hacerlo con base en el informe de la Comisión Bicameral de Investigación. “En una investigación a Cartes, no puedo hacer una investigación financiera de seis meses y con un informe que ellos (CBI) creen –dentro de su inexperiencia– que tiene solvencia para una condena. Es irresponsable", sostuvo ante la presión política y el peso del juicio político impulsado desde el sector de la oposición con el oficialismo.

apoyo. En la Fiscalía sostienen que EEUU ratifica su apoyo y fortalecimiento al Ministerio Público para la capacidad investigativa de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción. “El Ministerio Público ratifica el compromiso en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para el beneficio de la sociedad y de nuestros aliados”, dice el comunicado.



