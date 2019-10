Fiscalía recomendó archivar denuncia contra un músico

La fiscala interviniente Carmen Gubetich de Cattoni, asignada para investigar la denuncia presentada, desestimó la denuncia penal y recomendó su archivamiento por requerimiento fiscal Nº 76, del 11 de marzo de 2019.

MÁS. Por su parte, José Delmás, juez penal de garantías especializado en delitos económicos del segundo turno de la Capital, admitió el requerimiento fiscal Nº 76 por AI Nº 442 del 21 de agosto de 2019, y así “homologó la desestimación” de la denuncia hecha por Esperanza Ortiz Maidana contra Esteban Matto Sostoa.

“El juicio no está terminado y fue parcial. La Fiscalía en forma parcial no tuvo en cuenta los testimonios de los maestros Florentín Giménez y Felipe Sosa. La Fiscalía no realizó las investigaciones como corresponde. En su momento volveremos a plantear”, señaló en tanto Esperanza Ortiz.

La denuncia se radicó formalmente el año pasado en la Fiscalía por parte de Ortiz, y su reclamo se basaba en un informe elaborado por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic).