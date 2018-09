Fiscalía pide condena para ex titular de Senepa por un desvío millonario

La pena de 7 años de cárcel fue solicitada ayer por la fiscala Victoria Acuña, para el ex director de la Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), Silvio Ortega Rolón.

Además, requirió también condenas de entre 7 y 4 años de cárcel para los coprocesados en la causa, todos funcionarios de la institución.

El juicio oral se realiza ante los jueces Elio Rubén Ovelar, Víctor Alfieri y Daniel Ferro, quienes fijaron para este jueves 20 de setiembre, a las 9.00, la continuación del juzgamiento.

En el caso, se habla de supuestos hechos de lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y cobro indebido de honorarios.

Además del ya citado Silvio Ortega, la fiscala solicitó la pena de 7 años de cárcel para Gustavo Adolfo Ramírez Paredes, ex director administrativo de Senepa.

Asimismo, requirió las condenas a 6 años de encierro para Gustavo Adolfo Bordón, ex jefe de tránsito de la entidad; y para Lucio Carlos Benítez, ex jefe de zonas operativas.

Finalmente, para el procesado Juan Emilio Salas, asistente de Benítez, pidió que se le aplicara la sanción de 4 años de penitenciaría.

EL CASO. En la causa, el ahora ex fiscal de Delitos Económicos, Martín Cabrera, había pedido juicio oral para los acusados, porque presentaron de forma irregular rendiciones por uso de combustibles y cobro de viáticos por viajes que no se realizaron.

En principio, el agente fiscal habló de que se produjo un supuesto daño patrimonial para el Estado Paraguayo de G. 1.070.566.155 entre los años 2013, 2014 y 2015.

No obstante, durante sus alegatos finales, la fiscala que defiende el caso, Victoria Acuña, remarcó que luego de la acusación, se pudo establecer que era menor el perjuicio patrimonial por las rendiciones de viáticos que no correspondían y los cupos de combustibles que no usaron para las mingas.

Acuña refirió en sus alegatos finales, que el perjuicio patrimonial para la institución era de G. 454.416.690, que es lo que se pudo constatar durante el juicio oral y público que se realizó.

La agente del Ministerio Público insistió que las personas que solicitaron el pago de los viáticos declararon que no recibieron el dinero.

ABSOLUCIÓN. Por su parte, las defensas de los distintos acusados solicitaron la absolución de culpa y reproche de todos los procesados.

Los mismos desacreditaron los dichos de los testigos, e indicaron que el Ministerio Público no logró probar la acusación que presentó.

Con ello, entendieron que correspondía la absolución de culpa y pena de todos los encausados.

En la preliminar, los procesados habían pedido salidas alternativas y ofrecieron la reparación del daño, pero el juez de la causa había elevado el caso a juicio oral. Ahora, ya en el juicio, refieren que son inocentes.

La audiencia seguirá mañana, donde las partes dirán las palabras finales, y luego los jueces pasarán a deliberar para dictar un veredicto.