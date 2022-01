Fiscalía no investigará de oficio lo que pasó en Pilar

“La Fiscalía está fuera del alcance de una investigación, atendiendo que es una cuestión administrativa, por la cual compete al Ministerio de Salud tomar intervención”, dijo en contacto con Monumental 1080 AM.

Según el agente, la Municipalidad tuvo intervención en el lugar, ya que inclusive no se pidieron tarjetas de vacunación para asistir al evento, pese a que la resolución de Salud establece el 80 por ciento de personas vacunadas. Pese a eso, el fiscal dijo que esperarán informes.

Explicó que si el Ministerio de Salud considera pasar o formular una denuncia al Ministerio Publico, ahí se verá si hay algún hecho punible.

“Hay que aclarar que el Ministerio Público no es que no quiera intervenir o no debe intervenir de oficio, es una cuestión netamente administrativa”, sostuvo el fiscal.

Explicó que se va a determinar a través de Asesoría del Ministerio de Salud si hay algún antecedente.