Fiscalía no encuentra indicio alguno de corrupción contra Hugo Volpe

Ayer Hugo Volpe, ex viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia y ex fiscal, se presentó a la Fiscalía para ponerse a disposición en la investigación por el caso de supuesta corrupción que emitió el Brasil.

Volpe supuestamente había ayudado en el caso de Sergio de Arruda Quintiliano, alias Minotauro.

El afectado apunta al crimen organizado como el que está tratando de sacar de la lucha “a dos oponentes”.

“Presenté mi renuncia teniendo en cuenta que son hechos graves que hay sospechas... No hay ningún pedido formal ni comunicación con mi persona y yo estoy tranquilo, lo único es que vengo a someterme de forma voluntaria al proceso”, señaló.

Volpe el lunes pasado presentó su renuncia al cargo de viceministro porque se inició un proceso de investigación en contra de él y del ex fiscal Armando Cantero, ya que llegó un informe del Brasil de que supuestamente los involucra en casos de corrupción.

El ex ministro mencionó que hay un caso en donde realizaron un archivo fiscal en el mes de julio del 2019, en la causa de abuso de documento de identidad de Minotauro.

“Esa decisión fue una estrategia realmente que habíamos tomado con mi superior en su momento”, aseguró.

Explicó que también había posibilidad de utilizar técnicas especiales de investigación, infructuosas en el caso de meter en la causa que ha sido archivada, teniendo en cuenta que la defensa iba a tener acceso a dicho caso e iban a estar dando avisos, “por ese motivo decidimos archivar”.

Aseguró que la defensa tuvo archivo, “le comunica a la esposa de Minotauro dicha situación y dejan un bolígrafo en la oficina sin que hayamos tenido consentimiento, ni haber hecho ningún tipo de requerimiento, ni de dinero ni de nada”, dijo Volpe.

OTRA SOSPECHA. La otra actitud sospechosa que afirma el Ministerio Público es una inacción de su trabajo como fiscal. “En el mes de setiembre habíamos recibido información referente a la extracción de datos de teléfonos celulares que habían obtenido de Minotauro... no pudimos por inconvenientes técnicos y solicitamos la asistencia de Informática del Ministerio Público”.

NO HAY INDICIOS. El fiscal Manuel Doldán dijo que no encontraron nada que inculpe a los dos ex fiscales. “Más que mensajes de referencia del procesado (Minotauro) y su abogado, nada”, sentenció al ser consultado.

Hay un acuerdo firmado en Brasil, en materia de cooperación penal y ellos advirtieron hechos que podrían tener relevancia penal acá.

Doldán comentó que él recomendó la apertura de la causa penal en Paraguay, por cuestiones de transparencia.