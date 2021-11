Fiscalía muestra pruebas sobre la operación del doble cobro de RGD

Según las víctimas, las denuncias promovidas en contra de ellas por RGD eran por los delitos de estafa y apropiación, utilizando cheques, pagarés o títulos que no devolvió a las personas que prestaron dinero de él. El esquema demuestra los aprietes que realizaba Ramón, vía judicial, con intenciones de un doble cobro.

Uno de los casos presentados ayer ante las juezas de delitos económicos Claudia Criscioni, Yolanda Portillo y Yolanda Morel, es la denuncia en contra del empresario Santiago Segovia Cáceres, quien fue llevado ante la justicia por estafa y lesión de confianza.

Los antecedentes de las causas refieren que el comerciante llegó hasta el empresario prestamista para realizar descuentos de cheques. Para ello, Segovia Cáceres le llevada cheques propios y de terceros a RGD, que eran descontados con un interés del 6 % mensual.

Los documentos indican que por el periodo de tres años el comerciante trabajo de la misma manera con González Daher, en los años 2009, 2010 y 2011.

Una vez canceladas las operaciones, el ex titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), se quedó con varios cheques en su poder, con fecha de diciembre del 2011. En su declaración ante la Fiscalía, Segovia Cáceres relató que en reiteradas ocasiones solicitó la devolución total de sus cheques a Ramón, pero éste se excusaba que no tenía tiempo, que estaban guardados en una caja fuerte o que no tenía tiempo de buscarlos.

Sin embargo, en diciembre del 2014, hubo intento de cobrar esos cheques en el Banco Atlas, habiendo sido adulterada la fecha, ya que el último 1 del 2011 fue transformado en 4, “actualizándolos” al 2014.

Los cheques fueron ejecutados por Ramón a sabiendas de que la cuenta estaba cancelada. Al ser rechazado por el banco, los cheques fueron utilizados por RGD para promover una denuncia en la unidad fiscal de la agente Cinthia Espínola, en Luque.

Luego de acercar a dicha unidad fiscal varios documentos en la causa, como el extracto bancario de los resúmenes de las fechas de los talonarios de los cheques, además de una pericia caligráfica y otras evidencias, la representación legal de Segovia Cáceres solicitó la desestimación la de denuncia contra el comerciante, debido a estar viciada de contradicciones.



507 denuncias

Ramón González Daher promovió al menos 507 denuncias por estafa y apropiación realizadas desde el 2001 hasta junio del 2020, contra personas que recurrían a él solicitando préstamos. Las personas afectadas denuncian a Ramón y a su hijo de usar un esquema de “apriete”, en complicidad con fiscales y jueces, y una trampa de doble cobro del clan González Daher, aprovechando vínculos políticos de su hermano, el entonces senador colorado y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher, recientemente fallecido, que era un conocido dirigente político en Luque con fuertes influencias en el sistema judicial.