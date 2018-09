Fiscalía imputa al diputado Ulises Quintana y pide su desafuero

El legislador pertenece a Colorado Añetete, movimiento liderado por el presidente Mario Abdo Benítez.

“Totalizamos hasta hoy 30 personas”, indicó al ser consultada sobre las imputaciones. Además del congresista, también fueron imputados los comisarios Celso Ortega y Nelson Barrios y la oficial Selva Chaparro, además de las dos ciudadanas colombianas vinculadas al grupo criminal, Naila Fernanda Ramírez y Natalia Lucia Lombo Vergara.

Sobre el desafuero, la fiscala explicó que la solicitud de desafuero hace el Ministerio Público al Juzgado Penal, en este caso el de Garantías Nº 10, que es el juzgado encargado de realizar el pedido de desafuero a la cámara correspondiente.

A su vez, la fiscala general Sandra Quiñónez dijo en el programa Señales, de LaTele, que existen “elementos contundentes” para sostener las imputaciones.

Golpe. De esta manera la estrategia de la defensa del legislador sufre un duro revés, ya que ayer el diputado Quintana había declarado a Radio Ñandutí que “a la primera hora voy a ir a la Fiscalía para demostrar mi buena fe, con el compromiso con la Justicia y la ciudadanía; me pongo a disposición del Ministerio Publico y yo mismo voy a estar pidiendo mi desafuero. Me duele lo que esta pasando, pero son cosas que debemos afrontar como ciudadanos”.

Ello para deslindar responsabilidades sobre su supuesto nexo con Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, supuesto líder narco que cayó en el operativo Berilo.

El legislador admitió que Cucho aportó para su campaña política con vehículos, pelotas y equipos deportivos.

“Esto se va aclarar y se va a demostrar que Ulises Quintana no tiene nada que ver con cosas así. Voy a demostrar que no tengo nada que ver”, acotó, insistiendo en que no tiene nada que ocultar y que conoce a mucha gente empresaria de la frontera.

“Yo tenía en mi poder una camioneta y no sabía que estaba siendo objeto de una investigación penal”, sostuvo.

Lejos de deslindar su relación con Cabaña Santacruz, Quintana afirmó que mantenía contacto con el ahora detenido. El político colorado detalló que conoció al empresario a través Santiago Cano, abogado del procesado.

Comentó que accedió al apoyo de Cabaña, dado que no contaba con antecedentes penales. Apuntó que recibir aporte de empresarios es una práctica común durante las campañas electorales, por lo que no le vio el lado malo.

También dijo que Cucho realizó un apoyo “mínimo” y que eventualmente prestaba vehículos para las campañas o eventos políticos importantes.

“Realmente esto nos golpea y especialmente a mí. Si yo tenía apoyo del narcotráfico iba a ser otra nuestra campaña. Nuestra campaña realmente fue austera”, sostuvo.

La foto. Sobre la foto donde presuntamente aparece el detenido junto al presidente de la República, Mario Abdo, Quintana mencionó que él personalmente no lo llevó a la casa de Abdo “El presidente hacía como un PC en su domicilio y varias comitivas iban conmigo a saludar y dar apoyo, pero yo no sé realmente fue ese señor”, expresó.