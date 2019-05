Fiscalía dice que no edificaban laboratorio, sino un búnker

La Fiscalía indicó ayer que en la colonia Piray no estaba en construcción un laboratorio de drogas, sino supuestamente se estaba edificando una especie de búnker o casa de seguridad que sirva como refugio para la organización que brinda logística al Comando Vermelho. En el operativo fueron ultimadas cinco personas por la Policía.

Los fiscales Alicia Sapriza, Hugo Volpe y Marcelo Pecci estuvieron ayer en 1080 AM y explicaron que tener laboratorios no es propio de las organizaciones que colaboran con facciones en la frontera. La finalidad era tener un lugar para elaborar “doble fondo” en los vehículos.

Volpe, por su parte, dio detalles a ÚH, y explicó que el objetivo de la Operación Romai era dar con Roberto Núñez Portillo, quien ahora se encuentra internado en el Hospital de Trauma, tras quedar herido el pasado 1 de mayo. Este hombre sería el supuesto líder de una organización que se dedica al tráfico de marihuana a Río de Janeiro, donde está la base principal del Comando Vermelho.

“Los antecedentes del líder y los informes de inteligencia que venimos recibiendo de la Policía Federal (del Brasil) dan cuenta de que se dedicaría al supuesto tráfico de marihuana con la modalidad de envío de vehículos a Río de Janeiro con doble fondo”, explicó Volpe.

Agregó que desde el 2014 la Policía Federal del Brasil lo investiga por tráfico de marihuana.

Sobre la construcción y su finalidad, puntualizó que “los dobles fondos (en los vehículos) realizan en casas seguras que tiene esta organización criminal en la ciudad de Capitán Bado, y también en el mismo lugar que allanamos. La construcción era más una casa de seguridad con mayor infraestructura de la que tenían”, aseguró.

Por otra parte, en cuanto a los cuestionamientos, explicó que sí se realizaron las pruebas de parafina a las personas que perdieron la vida en la colonia Piray, y que todos dieron positivo. Agregó que recién se tienen datos preliminares, pero se encontraron vestigios de pólvora en sus manos, y en cuanto a las armas incautadas, ya desde la Sección Balística informaron, también de forma preliminar, que fueron utilizadas recientemente.

No existe filmación

Los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado indicaron que no existen filmaciones oficiales de la Operación Romai. La Policía no cuenta con equipos para realizar filmaciones en este tipo de operativos que podrían derivar en un enfrentamiento con bandas criminales. La adquisición de estos equipos la debería realizar la Comandancia.