Fiscalía descarta supuesto atentado frustrado contra Pecci en Paraguay

La fiscala Alicia Sapriza, actual delegada del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, salió al paso de la versión venida desde Colombia en la que afirmaban que ya se había frustrado un atentado contra el fiscal Pecci en Paraguay. Según explicó la agente del Ministerio Público, este hecho no se dio.

Sapriza, en comunicación con radio Monumental, admitió que se recibieron versiones de amenazas, pero que no hubo nada concreto que mereciera ser investigado. “Se hicieron públicas ciertas amenazas con procesados de algunas causas, pero en particular no hubo ningún atentado. Una amenaza concreta o un atentado frustrado no hubo (contra Pecci)”, detalló.