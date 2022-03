Fiscalía debe dilucidar caso de agresión o acoso en pub

El caso es investigado por el fiscal Giovanni Grisetti. El último viernes se debió realizar la audiencia de imposición de medidas ante la jueza Alicia Pedrozo, pero finalmente la diligencia no se llevó a cabo.

En su denuncia, Nicolás Oddone Doria relató que en la noche del 5 de setiembre de 2021 fue víctima de un corte en el cuello de unos 10 cm por parte de una joven identificada como María Inés Zarza, quien, supuestamente, lo atacó con un vaso roto a raíz de una discusión por una mesa en la discoteca Morgan.

“Estuvimos conversando y ella mostraba una actitud de rechazo, quería que salga yo de una mesa determinada en la que estaba; durante varios minutos se mostró así, prepotente. En un momento donde yo estaba sentado tranquilo, ella se pone más agresiva y me pone la mano encima a lo cual yo reacciono. Anteriormente ya hubo otras agresiones”, detalló el joven.

“Ahí fue cuando yo sentí un golpe muy fuerte en el cuello, y repetido a eso, sentí otros golpes en la cara, no recuerdo cuántos, ahí fue cuando empecé a ver sangre y entré en shock, y al día siguiente me desperté en un hospital”, declaró. Además, afirmó que no había conocido anteriormente a la persona y que todo se debió a una pelea por una mesa.

En contrapartida, la defensa de Zarza, la abogada y ex viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, Liliana Zayas, a través de su cuenta de Twitter señaló que la verdad será esclarecida y alega que se trata de un caso de acoso a la joven. “Vamos a demostrar la verdad de los hechos y pedir justicia para ella y en su nombre para todas las mujeres que sufren acoso en los boliches por ser mujeres”, indicó.

Mencionó que aquella noche, Inés Zarza estaba bailando con amigas en un cumpleaños en Morgan. “Sin embargo, ella y sus amigas fueron acosadas por Nicolás Oddone Doria”, aseguró. Por último, la abogada cuestionó el actuar de la Fiscalía. “Inés es doblemente víctima de violencia contra la mujer. De parte de un hombre agresor y del sistema de Justicia que la violenta institucionalmente al no investigar la verdad de los hechos e imputar con ligereza a una joven universitaria sin antecedentes”, cuestionó.

Este hecho se suma a otro caso de agresión ocurrido en Morgan, ocurrido el pasado 5 de marzo, y en el que está imputado René Olmedo.