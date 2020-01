Fiscalía conforma un equipo para indagar presunto crimen de odio

El equipo estará conformado por la fiscala Daniela Benítez –quien ya estaba a cargo del caso– y sus colegas Silvia Cabrera, de la Unidad de Derechos Humanos, e Irene Álvarez, de una unidad penal ordinaria.

El principal elemento con el que cuentan los investigadores es un video de una cámara de seguridad que registró el homicidio. Las imágenes muestran que a las 2.10 de la madrugada del 16 de diciembre pasó por primera vez un vehículo frente a la parada donde dormía Silva en un banco, sobre la calle Jejuí casi Montevideo.

Luego, a las 2.17 el vehículo dio una segunda vuelta y finalmente pasó nuevamente a las 2.45. Esta vez el vehículo se aproximó a la parada y desde la ventanilla una persona disparó al menos dos veces hacia Silva, para luego huir. Las balas impactaron en el tórax y en la cadera de Silva, que murió poco después.

Hasta ahora ninguna persona fue detenida por el crimen. Lorenzo Silva era oriundo de Tacuatí, San Pedro.

RECLAMO. La Asociación de Comunicadores Católicos y la Sociedad de Comunicadores exigieron que la Fiscalía realice todo lo posible para esclarecer este caso. Expresaron a través de una nota que este hecho debería tener un marco legislativo más adecuado, con una tipificación de crimen de odio y discriminación. “El (caso) reúne las características de un crimen motivado por el odio, dada la condición de la identidad indígena de la persona, su situación de pobreza y de calle”.

“Si las autoridades se mantienen en silencio, es decir, si no hablan del caso y no expresan públicamente que lo ocurrido no se va a tolerar, ello puede contribuir a dar aliento a quienes tienen pensamientos de cometer actos criminales contra personas más excluidas y desfavorecidas”, advierte la nota.