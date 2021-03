Fiscalía de Bolivia ordena detener a ex presidenta Áñez

La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra la ex presidenta Jeanine Áñez y varios de sus ministros por sedición y terrorismo, según una copia de la orden difundida por la propia ex mandataria.

El Ministerio Público aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la medida, pero la televisión local emitió imágenes de la detención de varios ex ministros.

Le ex mandataria colgó en Twitter la resolución el fiscal junto al texto “la persecución política ha comenzado”.

Lidia Patty, ex legisladora del partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció en diciembre pasado que Áñez, junto con varios de sus ex ministros, ex militares, ex policías y civiles, había promovido el derrocamiento del izquierdista Evo Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder. La ex diputada del MAS presentó la denuncia por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración. “El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, escribió Áñez en Twitter.

La orden de los fiscales alcanza a los ex ministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa), Yerko Núñez (Presidencia), Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía).

La demanda de Patty es también contra Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de las protestas que acabaron con la renuncia de Morales y elegido gobernador de la región de Santa Cruz en las elecciones locales del pasado domingo, aunque la fiscal no ordenó su detención. Los ex ministros de Justicia y Energía han sido los primeros en ser detenidos el viernes en la ciudad amazónica de Trinidad, capital del departamento del Beni (noreste).

“Nosotros hemos dicho que nos vamos a poner a disposición de la ley siempre”, dijo Coimbra cuando era detenido e introducido en el vehículo policial, en declaraciones a Bolivia TV. Se desconoce el paradero de Áñez, aunque imágenes de la televisión mostraban un fuerte dispositivo policial a las afueras de su residencia en la ciudad de Trinidad, 600 km al noreste de La Paz. AFP