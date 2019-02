Fiscales aseguran que avanzan en procesos contra Ferrer

El Ministerio Público, a través de sus agentes, asegura que las dos causas abiertas contra el ex intendente Albino Ferrer siguen su curso, pese a la renuncia presentada por el ex hombre fuerte de San Lorenzo, para salvarse de la destitución. Esto, ante la crítica ciudadana de que el ex jefe comunal sería blanqueado y las investigaciones se cajonearían.