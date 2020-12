Fiscala suma una más a su historial de causas que terminaron impunes

Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del Jurado de Enjuciamiento de Magistrados (JEM), fue absuelto por falta de pruebas a finales del mes de noviembre de este año, y se suma así a la larga lista de procesos absueltos teniendo a la fiscala Victoria Acuña como acusadora. En marzo de este año, el diputado liberal Édgar Acosta había dicho que la agente hacía favores políticos. ¿Coincidencia?

En los últimos años, llamativamente, quedaron absueltos casos que Acuña llevó adelante, como el de Salyn Buzarquis (ex ministro de MOPC), el de la ex ministra de la SEN Gladys Cardozo por incongruencias en la acusación. También benévolamente pidió el sobreseimiento de directivos de la Caja Bancaria (pero acusó a sus funcionarios) en el 2019 y el mismo pedido se hizo también con los caseros de oro (2018).

En el último caso, de Fernández Lippmann, el Tribunal argumentó no haberse probado que se enriqueció ilícitamente. Sin embargo, dejó una gran duda que en la acusación de la fiscala Acuña, la falta de correspondencia era de G. 238.233.197 y extrañamente, en sus alegatos subió a más de G. 1.300 millones, pero no se sabe si fue un simple error.

El analista político Alfredo Boccia Paz sostuvo hace poco que “puede que no quede muy claro si la responsabilidad de este fallo deba atribuirse a los jueces, o a las manifiestas debilidades de la acusación fiscal. Lo que tiene esta sentencia es que no sorprende”. Es que parece ser que en casos de personas ligadas al poder político siempre surgen confusiones y quedan impunes.

El senador Enrique Salyn Buzarquis se había referido a Victoria Acuña como “blanqueadora de delincuentes”, palabras muy punzantes para alguien que maneja casos delicados de corrupción; sin embargo, dejamos a opinión del lector otros casos que ella llevó adelante.

2018. Tras cinco años de salir a luz la polémica causa de los caseros de oro que involucró al ex diputado José María Ibáñez, la fiscala Acuña se allanó misteriosamente al planteo de salida alternativa al proceso, lográndose así un blanqueo con el pago de G. 30 millones y la compra de un generador.

2019. En mayo del año pasado, un Tribunal absolvió a la ex ministra de la Secretaría de Emergencia Gladys Cardozo. La fiscala acusadora fue Acuña. El juez Héctor Capurro cuestionó que no se realizaron trámites para confirmar el daño patrimonial que se acusó. En ese entonces se hablaba de un daño de G. 2.482.950.000, que no se comprobó.

Otro hecho no menos polémico fue que Acuña había investigado por un año a directivos de la Essap, y luego dijo que no se hallaron indicios de daño patrimonial y pidió el sobreseimiento. En el caso había 40 imputados.