Fiscala mencionada en audio afirma no tener conexión con Julián Vega

Las grabaciones hablan de negociaciones para liberar a unos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de droga detenidos en un operativo en julio de 2021. Se revelan millonarios pagos a policías.

En uno de los contactos, que se produjo el 28 de julio, el concejal Julián Vega menciona a la fiscala Lissa Ruiz Díaz en el marco de una supuesta negociación para imponer una orden de captura a una persona y liberar a otro preso.

“Líder, ya tenemos nuestra fiscala, se llama Luisa Ruiz Díaz, ya está todo encaminado nuestro tema, vamos sacar en la semana, cuando él se ponga nomás ya”, se escucha decir al político colorado.

Ante esa situación, la fiscala Ruiz Díaz sale al paso para negar cualquier tipo de relacionamiento con Julián Vega. “No tengo absolutamente nada que ver con esto”, afirmó en conversación con Monumental 1080 AM.

Indicó que ella no puede proceder en este tipo de operaciones porque no es una fiscala antidrogas. Además, dijo que el hecho habría ocurrido en Alto Paraguay y su trabajo se limita al Departamento Central.

En otro momento de la entrevista, la agente del Ministerio Público también aseguró que se encontraba de vacaciones cuando sucedió el operativo. “Pueden registrar mi teléfono, no tengo ninguna conversación con ese señor”, agregó en forma tajante.

Incluso llegó a decir que no tiene buen relacionamiento con el político. Tampoco conoce a la abogada mencionada en el audio, Lilian Corvalán, quien también sería una intermediaria. Dijo que nunca apareció en su sede fiscal.

“No sé por qué este señor me nombró. Puede sacar los registros de mi teléfono. Conversaciones con este señor no tengo. Es un pelotudo, no tengo idea ni por qué se le cruza por la cabeza mi nombre, no tenemos una buena relación”, reiteró con una voz temblorosa.

Tras la divulgación de audios filtrados que revelan que narcotraficantes pagaron por su libertad a agentes, la Policía Nacional abrió este viernes una investigación, mediante Asuntos Internos, y, además, comunicó el caso al Ministerio Público.