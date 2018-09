Fiscala general mencionó que “no se va a dejar presionar”

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, brindó total apoyo a los agentes fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, que investigan el caso del ex legislador colorado Óscar González Daher, y afirmó que no se va a dejar presionar.

“Absolutamente nadie me llamó, ni presionó, tampoco me voy a dejar presionar”, expresó la titular del Ministerio Público al ser consultada si recibe presiones, teniendo en cuenta el perfil y el poder político del ex senador colorado.

Indicó que siempre respalda el trabajo de los agentes del Ministerio Público y que les pide objetividad.

“Siempre les acompaño a los agentes fiscales y les pido que trabajen con objetividad, es el bien perseguido que yo les hago llegar a ellos. Cuando me piden tiempo, les digo que se tomen todo el tiempo que necesiten para poder hacer una buena investigación”, acotó.

Además mencionó que no influye en la decisión que toman los agentes fiscales en sus procesos.

“Yo recibo en mi despacho a los agentes fiscales, la fiscala general del Estado siempre está abierta, yo les escucho, pero de ahí a que pueda influir en la decisión de ellos, no. El fiscal es el que tiene la sospecha, el que conoce su expediente, el que decide la salida procesal que dará”, añadió Quiñónez.

Finalmente recalcó que pese a que la investigación se inició hace un mes los agentes fiscales van a seguir trabajando en pericias, en análisis financieros y en la recolección de evidencias.