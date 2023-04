Fiscala adjunta accede a blanquear a procesados por billonario desvío

El dictamen es en respuesta a la jueza Cynthia Lovera, quien en un primer momento se opuso a sobreseerlos.

Fue en la audiencia preliminar que la fiscala Stella Mary Cano se allanó al pedido de la defensa, de que sean sobreseídos el actual presidente de la Caja Bancaria, José Caballero, y otros.

Según Cano, se debe extinguir el caso, porque supuestamente la jueza reabrió la causa de manera extemporánea; es decir, once días después de que se cumpliera un año del sobreseimiento provisional. Sin embargo, la fiscala adjunta Rivarola, al contestar el trámite de oposición, sostuvo que el pedido de sobreseimiento es porque el hecho no existió y que no hay elementos para reabrir la causa.

PERJUICIO. Para entender. Luego de tener un sobreseimiento provisional y tras recusaciones a varios fiscales, el 26 de julio de 2022, la fiscala Claudia Aguilera acusó a los directivos de la Caja Bancaria, por el presunto desvío de G. 2.532.635.869.363 (dos billones quinientos treinta y dos mil seiscientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y tres guaraníes).

El caso llegó a audiencia preliminar, donde la fiscala Cano ratificó la acusación por lesión de confianza.

Luego las defensas de José Caballero, Miguel Ramón Oro, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Alberto Hamuy presentaron incidentes, entre ellos, el de la extinción de la acción penal, al cual se termina allanando la fiscala.

Cano citó otro caso, donde ella estuvo investigando y se extinguió la acción, porque se pasó por cuatro días el límite para reabrir la causa. Sin embargo, la jueza dice que, en realidad, según Apelaciones, la Fiscalía fue la que hizo el pedido de manera extemporánea.

Y explica que en ese plazo de un año corresponde solo a la Fiscalía pedir la reapertura y no es que en ese plazo también el juez debe dictar resolución, como sostiene Cano.