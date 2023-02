Fiscal tiene informe de Velázquez y no ve indicios para imputación

El fiscal Osmar Legal señaló que ya recibió dos respuestas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero las mismas no tenían la entidad suficiente para poder iniciar un proceso contra el vicepresidente de la República Hugo Velázquez.

“Como ya había adelantado, tenemos dos respuestas, una primaria que fue una contestación más formal que otra cosa y otra que es la última donde las respuestas en realidad tienen detalles que hay que trabajarlos y que todavía no nos dan el estándar necesario como para tomar una decisión punitiva”, dijo el fiscal Legal.

“Se están trabajando otras líneas dentro de la investigación y la sensibilidad del caso hace que todavía no podamos sacar una conclusión en cuanto a lo que debo hacer”, afirmó.

Remarcó que el Departamento de Justicia “ya ha respondido, pero esa información todavía no tiene el estándar suficiente que nuestra norma precisa para un procesamiento, es esa la conclusión primaria. Pero no quiero adelantar todavía respuestas irresponsables; justamente, por las demás líneas de investigación que se están haciendo”, remarcó.

Ante la consulta de si se pediría una ampliación de la respuesta, acotó: ”Vamos a ver si esas otras líneas nos dan la necesidad de hacerlo y tenemos que entender de que ellos son un Estado soberano o sea, la respuesta si ellos ya tienen como concluida ya es una cuestión lastimosamente interna de ellos”.

Añadió que “ahora no podemos; ya enviamos dos notas y para ellos la respuesta estaba. Lo que tenemos que ver es si es que por otros canales podemos llegar eventualmente a conseguir información”.

Acotó: “Aquí entramos en un ámbito bastante delicado porque no podríamos saber si ellos, eventualmente, solo están siendo celosos de esa información para eventualmente proseguir allá algún tipo de investigación”.

VELÁZQUEZ. Hay que recordar que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había catalogado de significativamente corrupto al vicepresidente de la República.

“Velázquez, actual vicepresidenta de Paraguay, también se ha involucrado en prácticas para interferir en proceso legales y protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de investigaciones criminales, incluso sobornando y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva”, había dicho el embajador Marc Otsfield, el 26 de enero pasado. Incluso lo vinculó, junto a Horacio Cartes, con miembros de la organización terrorista Hezbollah.

Agente dice que no pidió datos acerca del ex presidente Horacio Cartes

El fiscal Osmar Legal, quien también tiene la investigación contra el ex presidente Horacio Cartes, acotó que no solicitaron informes a los Estados Unidos sobre el ex presidente de la República.

“En las causas que nosotros tenemos (contra Horacio Cartes) no solicitamos informes porque esas causas ya estaban abiertas y llevadas por las unidades”.

Acotó que “la información de la noticia criminis o del Inter crimin y que sería la teoría, ya la teníamos esa fue la diferencia con el caso del ex vicepresidente con el vicepresidente”.

Reconoció que “sí están avanzando. Justamente en la causa del ex presidente se tuvo una reunión de mesa de trabajo hace unos días con la Subsecretaría de Estado Tributación sobre la fiscalizaciones”.

Añadió que “el resultado de eso fue que se abrieron otras líneas de trabajo con ellos. Vamos a enviar unas notas también a la Subsecretaría sobre algunos puntos que nosotros consideramos necesarios para ver la trazabilidad de si existe o no eventualmente algún hecho punible”.

Afirmó que hasta ahora “todavía no reunimos el estándar necesario” para presentar una imputación contra Horacio Cartes.