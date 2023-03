Fiscal pide que se revoque imputación a Iván Balbuena

IMPUTACIÓN. El 9 de marzo de este año, el fiscal Augusto Ledesma imputó por apropiación a Balbuena, tras una denuncia de la financiera Finexpar Saeca, de que no devolvieron 28 documentaciones a dicha firma.

Él había sido contratado por la empresa de finanzas en junio del 2015 para que se encargue de hacer demandas de forma judicial y forma extrajudicial y ahí que Finexpar le proveyó documentos y firmaron contrato donde constaban todos los papeles provistos, según la imputación.

Ledesma había referido que se trata de pagarés a la orden, títulos de valores, extractos de tarjetas de créditos, formulario de datos y otros.

Supuestamente, la financiera intentó acceder a la documentación, vía teléfono, email, y a través de pedidos oficiales, pero supuestamente Balbuena hizo caso omiso, dejando un perjuicio de G. 1.645 millones.

Esta denuncia se hizo en junio del 2022 y pasó por alrededor de diez fiscales y el día en que al fiscal Ledesma se le asignó, el lo imputó.

FUNDAMENTA. Luego, la imputación fue admitida por el juez José Agustín Delmás, el 17 de marzo de este año, y ahí el abogado Guillermo Duarte Cacavelos presenta un recurso de reposición, para que el magistrado revea su posición, ya que consideró la imputación como “arbitraria” e “ilegal”.

Entonces, como el fiscal Ledesma estaba recusado, fue su colega, el fiscal Cardozo, el que al contestar la reposición explicó que vio la carpeta fiscal y consideró que la imputación debe ser rectificada “por incumplir las exigencias”.

Además, propuso como solución que se revoque la resolución donde se admite el proceso y se proceda a devolver al fiscal, para que siga investigando y luego, si hay méritos, “volver a presentar un nuevo acta de imputación”, dijo.

El abogado Duarte Cacavelos mencionó que este caso al parecer fue una orden de la ex fiscala Sandra Quiñónez. Además, que el fiscal Augusto Ledesma no detalló qué documentos no entregó Balbuena.

El hombre en otro caso es considerado operador satélite del clan González Daher.