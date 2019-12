El intendente colorado cartista de La Paloma del Espíritu Santo, Cristóbal Kiko Villalba, hermano de la diputada Cristina Villalba, sería la persona quien emplazó a agentes policiales de la Subcomisaría 44ª del distrito de Minga Porã para liberar a un conductor ebrio, identificado como Dorival Marangoni.

Por aproximadamente cinco minutos, bajo amenazas de llevar a su hermana congresista y ex gobernadora de Canindeyú a la sede policial, insistió a los policías que procedan a liberar a su amigo. Los agentes retuvieron a Marangoni porque conducía en zigzag por la Supercarretera de la Itaipú en una camioneta Mitsubishi L200 con chapa ZAE632. Tras el incidente de la llamada telefónica, los uniformados privaron de libertad al conductor. El amigo del intendente Villalba finalmente fue liberado ayer por orden del fiscal Carlos Almada luego de imputarlo por resistencia. En tanto que el vehículo quedó retenido por orden fiscal. Almada señaló que los agentes no le informaron sobre el supuesto incidente con el intendente, pero que los llamará a escuchar su versión sobre el caso y si amerita, abriría una carpeta de investigación contra Villalba. Según el informe, Marangoni intentó evadir la prueba de alcotest, que luego dio positivo a 0,329 mg/l. Llamó a una persona, que supuestamente es el intendente Villalba, y puso en altavoz la comunicación, luego de que los agentes se negaran a liberarlo. El hecho fue filmado por un testigo que lo alzó en las redes sociales. En la comunicación el supuesto intendente, a quien el detenido se dirigía como Kiko, le dijo que comunicará a los agentes que lo liberen inmediatamente, ya que si no lo hacían en los 5 minutos siguientes él vendría a la comisaría con la diputada Villalba. Antes de eso dijo que quería colaborar con los uniformados con la suma de G. 3 millones, pero le ordenó a Marangoni que no le de ni un guaraní a los uniformados.

Afirma Villalba que como político defendería a un amigo y a un votante

El intendente Kiko Villalba atribuyó a una persecución política la versión surgida con relación al incidente, pero dijo que como amigo, vecino y votante suyo iría a defenderlo, pero que no se movió de su casa en la noche del sábado, al dar su versión sobre el caso. "Él me llamó aproximadamente a las 7 y media u 8 de la noche. Me dijo que tuvo problemas con supuestos policías. Estuvimos hablando y me dijo que le detuvo este policía y terminó allí. Hoy me llamó a las 13.00 por ahí. Me dice él que está totalmente solucionado. Hoy hablé con el fiscal y está solucionado don Kiko, me dijo. Estamos, vamos a encontrarnos entonces le respondí”, relató el intendente de La Paloma al dar su versión.”Si sos mi amigo tengo que defenderte. Tengo derecho a defenderte, si me llamás y me decís te necesito. Es mi amigo, es un agricultor, yo le conozco. Él es votante de aquí, yo soy político. Pero no me fui junto a él. Me devolvió la llamada hoy y me dijo que estaba saliendo de Minga”, aseguró Kiko Villalba.