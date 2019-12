Fiscal acciona contra anulación de condena

La Fiscalía presentó acción de inconstitucionalidad a la decisión de la Cámara de Apelaciones de anular la condena al ex gobernador Emigdio Benítez, de Presidente Hayes.

Benítez en mayo pasado recibió una pena de cuatro años y medio por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso en la Gobernación.

Luis Said, fiscal Anticorrupción, fue el que emitió el documento para que se realice el trámite, basándose en que la Cámara no fundamentó la anulación de la condena del ex gobernador.

Fuentes fiscales señalan que esta anulación se da llamativamente a días de que se extinga la causa.

El caso se inició en el 2014, luego de que el entonces gobernador Pablo Contessi denunciara penalmente el faltante de los documentos de administración y en noviembre de este año se estableció la pena.

Las investigaciones demostraron que el ex gobernador había aprobado con su firma órdenes de pago sin respaldo y con contenidos apócrifos.