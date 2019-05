Firma de seccionalero de Pilar ya fue denunciada, pero sigue impune

En ese entonces, la empresa fue involucrada en la construcción de un caminero peatonal fantasma en la localidad de Laureles –también de Ñeembucú–, en complicidad con las autoridades de dicha ciudad, según el reporte de la CGR.

Sin embargo, el caso quedó impune y la empresa seguía firmando millonarios contratos con diferentes localidades de esa zona del país.

Por ejemplo, Mecánica del Sur fue contratada para la construcción de la Costanera de Pilar, que colapsó hace unos días tras las intensas lluvias. La obra se adjudicó en el 2012, cuando Alliana era gobernador de Ñeembucú, y sufrió sobrecostos importantes durante su construcción para ser inaugurada en el 2013.

En el caso de Laureles, la Comuna de dicha ciudad pagó G. 150 millones por la construcción de un camino peatonal que no se realizó, según un formulario de reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio de la Contraloría. Dicha obra debía construirse en la zona del estero Pira Guasu, que cruza la ciudad de Laureles, centro.

Según el informe presentado por la CGR a la Fiscalía en el 2009, “los responsables de la administración municipal no presentaron documentos que justifiquen, certifiquen, confirmen o garanticen la existencia de alguna supuesta sustitución de la obra, si la hubiere”.

Asimismo, el ente contralor señala que la Municipalidad de Laureles, representada por el entonces intendente Agustín Cuevas Chamorro, “contrató a la firma Mecánica del Sur SRL para la ejecución de los trabajos de construcción de un camino peatonal de 1.600 metros por cuatro de ancho, con ripio y arborización en la zona mencionada”.

No obstante, conforme con la verificación in situ de los auditores del ente de control, el camino peatonal con las características referidas no habría sido construido. Sin embargo, el Municipio desembolsó fondos en supuesto pago por las construcciones.

“Una de las evidencias que remiten a la existencia de un indicio de hecho punible es la existencia de un contrato firmado entre el intendente de la Municipalidad de Laureles y el contratista de la empresa Mecánica del Sur SRL, de Víctor Caballero Velazco. Según la copia autenticada a la que pudo acceder la CGR, dicho contrato data del 10 de octubre de 2005 (con folio Nº 004 al 006), fecha en que el Municipio abonó la suma de G. 75.000.000 en efectivo, correspondiente al 50% del total del contrato, sin elaborar orden de pago alguna”, resalta el informe de la CGR.

Incluso, en un acta suscrita por el ex intendente Cuevas Chamorro y Víctor Caballero Velazco, se procedió a la recepción final y total de los trabajos de construcción del caminero. “Dicho documento consigna, entre otros temas, la constancia de que los trabajos fueron ejecutados en un 100% y a entera satisfacción de la Municipalidad de Laureles”, resalta la CGR.

CASO COSTANERA DE PILAR. Según los registros oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Costanera de Pilar se otorgó por G. 4.558 millones a Mecánica del Sur, pero terminó costando 5.478 millones, es decir, tuvo un sobrecosto del 20% que permite la ley de Contrataciones Públicas.

Pobladores de Pilar incluso denunciaron que las obras no se terminaron de acuerdo con las exigencias del pliego, por lo que la obra ya no aguantó y exigen una investigación por los perjuicios causados. Hoy, la mayor parte de la Costanera, de 1.120 metros, está con daños estructurales.

Vale señalar que el propietario de Mecánica del Sur, Víctor Caballero, incluso fue candidato a gobernador en el 2013 y, tras perder contra el liberal Carlos Silva, quedó sin la posibilidad de asumir un cargo electivo y fue premiado con un puesto en la binacional Yacyretá, justamente por su cercanía con Alliana. Luego fue sacado de la binacional.