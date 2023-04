Finanzas Desmenuzadas

El legendario multimillonario de Wall Street y CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, dijo una vez: “Nunca inviertas en un negocio que no puedas entender”. La cita célebre de Buffett se dio el día que admitió perder una gran oportunidad al no invertir en dos empresas luego exitosas: Amazon y Google.

“Tenía muchas maneras de hacer preguntas y educarme, pero no lo hice y perdí la oportunidad”, dijo Buffett. Pero su oportunidad perdida con Google y Amazon es solo un ejemplo de un Buffett más profundo: Su filosofía de no invertir nunca en algo que no entiende.