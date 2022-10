Fin de año clave para el futuro

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, contó que este diciembre será clave para definir todo el futuro de la institución para el 2023.

El contrato más importante que vence en diciembre es del entrenador Daniel Garnero, que Di Tore contó que quiere seguir contando con los servicios del entrenador argentino. “Todavía no nos sentamos a hablar de lo que viene si se renueva o no, yo lo veo el año que viene, pero hay que hablar con la directiva”, contó el mandamás repollero a FALG (1080 AM).