Filártiga dice que no hay discriminación

“Creo que aquí es una cuestión de interpretación de la ley, que lo que quiere es proteger al usuario de una discriminación. Nosotros no estamos haciendo ninguna discriminación, porque vamos a recibir tarjetas de crédito y de débito esos días. Son solo dos marcas de tarjetas las que no vamos a recibir”, justificó Néstor Filártiga, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), al referirse a la advertencia de la Sedeco de sancionar por no aceptar las tarjetas Mastercard y Visa este sábado y domingo, en sus locales gastronómicos.

“Nosotros entendemos que no hay ningún tipo de discriminación como dice la ley”, reiteró el dirigente, quien aclaró que la medida de este fin de semana sigue vigente. También volvió a insistir con que recibirán pagos en efectivo, cheques, con las otras tarjetas de crédito vigentes y con tarjetas de débito.

CURSO LEGAL. Filártiga insistió en que los restaurantes no están obligados a recibir un medio de pago que no sea de curso legal y forzoso en el país. “Y el único medio de curso legal y forzoso aquí es el guaraní. Cualquier otro medio de pago no estamos obligados a recibir. Si bien tenemos convenios, en este caso, no hay discriminación”, remarcó.

El dirigente expresó que no tienen problemas con que la Sedeco fiscalice sus restaurantes, pero solicitó que aplique los mismos controles a los comercios, que a diario recargan a los clientes el porcentaje por comisiones por pagos con tarjetas de crédito. “Esto sí es discriminación, porque le están recargando por elegir un medio de pago diferente al efectivo”, dijo.