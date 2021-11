Fiesta mundial en Franco con la Albirroja

LLAMATIVAS DERROTAS. Pakistán es una de las selecciones participantes, aunque el nivel expuesto llama la atención, evidenciando falta total de preparación. En la primera fecha, el elenco asiático cayó ante Argentina por 39 a 2, mientras que en la fecha 2 la derrota ante Bolivia fue por 41 a 0.

Dicho desempeño resta seriedad a la competencia que denota más nivel en otros equipos, como Argentina, Brasil y Colombia, que evidencian preparación previa para afrontar la competición.

MÁS MUNDIAL. Hoy se cumple la tercera fecha del certamen y los juegos programados –siempre en el polideportivo de Presidente Franco, desde las 14:00– son: Colombia vs. Pakistán, Argentina vs. Bolivia, Brasil vs. Canadá, Cataluña vs. México, Uruguay vs. Ecuador y Paraguay vs. Estados Unidos.

Avanzan a los cuartos de final los dos primeros de cada serie más los dos mejores terceros; dicha fase se cumplirá el miércoles 24, mientras que las semifinales y la final serán el jueves 25 y viernes 26 de noviembre, respectivamente.



El salonismo vibra con disputa del primer mundial, categoría 15 años.