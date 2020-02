Fiesta completa

El escenario Parque del Guairá vivió y vibró con su primer histórico partido en Primera del fútbol paraguayo; fue una verdadera fiesta en las gradas con un ambiente cálido. El público cumplió con su parte y terminó gritando a boca llena dos goles.

El equipo dirigido por el DT Troadio Duarte estuvo firme ante su rival, trató en todo momento ser dueño de la pelota, en las acciones y avisó a los 20’ con un remate de Verdún que el portero Centurión se lució, pero el Danzarín buscó espacios y cuando ya se iba la primera fracción Nildo Viera a los 45’ generó espacios y casi dejó mudo el estadio, pero intervino en gran forma el Nacho Don con una estupenda estirada. Sin embargo, el juego no trascendió en el primer tiempo como si en la complementaria. El cero se rompió en el minuto 67, mediante un golazo de Brahian Ayala, que sacó un remate de media distancia. Cuando todo Sol se lanzó en busca del empate surgió un contragolpe estupendo que sentenció el partido a los 91’ a través de Carlos Lito Duarte. Explotó de alegría el Parque que se vistió con sus mejores galas, se llenó de color albiceleste en una jornada histórica que quedará para el recuerdo. El Danzarín y su técnico debutante, Luis Islas, siguen sin mostrar el nivel que se espera.



La figura

Brahian Ayala

Concentrado, esperó su momento para poder marcar el gol y allanar el camino para el gran triunfo. Líder y goleador.

“Fruto del trabajo”

Brahian Ayala indicó que el triunfo “es el fruto del trabajo”, que Guaireña es una familia en la que “se formó un gran grupo” por lo que están felices de “dar una alegría a la gente”.

Respecto al partido, reconoció que el primer tiempo no fue bueno “porque no tocamos mucho la pelota, casi no se jugó, pero gracias a Dios pude abrir el marcador. La afición se portó, estamos muy felices en Villarrica y ojalá que esta victoria sea la primera de muchas acá”.