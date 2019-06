Fiesta con 26 equipos

La jornada se cumplió en el polideportivo del Comando Logístico. El certamen se inició con la entonación del Himno Nacional, juramento de atletas y desfiles de los distintos equipos y sus reinas.

A continuación se jugaron los partidos: Globo 1 vs. 0 Promotoras, en damas.

En masculino, Puntos de Ventas 1 vs. 1 Depósito.

Hoy, a partir de las 19.00, se disputará la segunda jornada, siempre en el polideportivo del Comando Logístico.

Entre las damas: Recepción vs. Call Center y Bella Vista vs. Control. En categoría masculino: Globo A vs. CDI A, Reparto B vs. Call Center y Salón vs. Empaque A.