FG, sin decisión en plenaria

“Como ya lo habíamos anunciado, iniciamos este proceso de discusión que se inició cuando estuvimos ausentes si seguíamos o no. Hoy de nuevo se ha continuado ese debate con todos los partidos y movimientos, hicimos la revisión de las precandidaturas de los movimientos, este debate sigue, no concluimos, hay un cuarto intermedio y vamos a continuar este fin de semana las conversaciones”, sostuvo la precandidata presidencial por el Frente Guasu, Esperanza Martínez. Indicó que algunos dirigentes y legisladores que forman parte no pudieron acudir al encuentro.

“Hay tiempo hasta el 17, este fin de semana seguiríamos debatiendo, no está definido y vamos a pasar a un cuarto intermedio”, dijo.