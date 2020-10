Festejo desde los autos del Club de Ejecutivos

El Club de Ejecutivos del Paraguay celebró su 21 aniversario con un exclusivo auto concierto, en el Autocine Panorama montado en el Complejo Barrail. Este año la asociación decidió no llevar a cabo su tradicional fiesta de gala por las medidas de aislamiento por la pandemia del Covid- 19, por lo que invitó a sus socios y colaboradores, a un excepcional encuentro con la música. Para el evento se dispuso un escenario de 15 metros, atendiendo el distanciamiento entre los músicos con una altura suficiente para que todos los participantes tengan buena visual, además de una pantalla gigante, según refirieron desde la organización. Bajo esta modalidad los asistentes pudieron disfrutar desde sus automóviles, en los que se permitió hasta 4 integrantes, de la presentación de los grupos Héctor and The Monkey’s Brothers, Néstor Lo y Los Caminantes, y los nominados al Grammy Latino Tierra Adentro. En la noche para cada vehículo se contó con servicio de catering con sushi, cocina internacional además de whisky, vino, cerveza y champán. Así la cita permitió vivir a los miembros del Club lo más cercano a una celebración compartida.